Radio M - Humahuaca

El fiscal Gustavo Araya, quien tiene a su cargo la investigación de las viviendas que no fueron construidas por la Tupac Amaru, se pronunció respecto de la detención de la dirigente social.

La detención de la dirigente social Milagro Sala sigue generando polémica en el ámbito nacional e internacional. Es que los dirigentes políticos ligados al kirchnerismo insisten con la figura de “presa política” que pretenden imponer a la opinión pública mediante una serie de artilugios que incluyeron la intromisión de la ONU, la OEA y la CIDH, organismos internacionales que difícilmente hayan escuchado hablar alguna vez de Jujuy o de Milagro Sala y la Tupac Amaru.

Estos organismos insisten con la libertad a Sala basados en informes realizados por el arco político del Frente para la Victoria, teniendo una mirada absolutamente parcial del conflicto y desconociendo el verdadero contexto de lo que se vivió en Jujuy durante los 12 años del “reinado” de Milagro Sala en la provincia.

Para el fiscal Gustavo Araya –quien está cargo de la investigación en la causa de las viviendas no construidas por la Tupac Amaru en la que también está imputado el ex Gobernador Eduardo Fellner-, “Milagro Sala no está detenida por realizar una protesta social sino por el tema de la asociación ilícita” y porque podía entorpecer la investigación, señalando además que esto está previsto en el Código de Procedimiento y que no se trata de un capricho de nadie.

En este sentido y consultado sobre la situación procesal de Milagro Sala, el fiscal Araya señaló a Radio 2 que “lo que pasó con Milagro Sala es que se le acumularon causas, el hecho de la comisión de la ONU reflejó un estado de situación de mayo de 2016. De mayo hasta ahora ha corrido mucha agua por el río, es decir que ha cambiado también la situación procesal de la señora Milagro Sala, se ha dictado una prisión preventiva, los jueces han valorado la posibilidad de que ella no preste la colaboración necesaria para continuar el proceso estando en libertad y eso está previsto en el Código de Procedimiento, no es un invento ni de los fiscales ni de los jueces”.

“Otro tema importante es la colusión de testigos. Como todos saben, en diciembre del año pasado la Plaza Belgrano estaba colmada, ella (Milagro Sala) no está detenida porque haga una protesta social, yo entiendo que ella ha sido detenida y privada de la libertad no por esa situación sino por el tema de la asociación ilícita y porque para el juez había peligro de que estando ella en libertad pudiera entorpecer la investigación. Yo creo que esto lo puede entender el común de la gente y también creo que la mayoría de la población de Jujuy saben cuál era la situación. Eso no quiere decir que acá hay que juzgar con una encuesta, pero también creo que el pueblo ha crecido mentalmente, ha vivido cosas que ya no quiere vivir y viviremos otras”.

“También es importante hacer saber que los que están ahora también tendrán que ser investigados cuando dejen su mandato, porque si no sería muy grave todo esto y nosotros mismos (los fiscales) debemos ser investigados. Yo creo que nos faltan más controles y eso se ve en las causas penales, en las causas contravencionales, no hay controles, o sea no se han ajustado todavía o estamos en vías de llegar a hacer efectivos esos controles”, mencionó.

2.300 viviendas quedaron en el camino

Araya sostuvo además que “el tema de las viviendas es un tema importantísimo que hemos estado trabajándolo desde abril en adelante sin tregua y con mucho esfuerzo porque es una causa que implica, hay 2.300 viviendas que no se ejecutaron y el dinero sí llegó a la provincia. Otro tema a investigar es qué se hizo con el dinero porque evidentemente hay 2.300 familias jujeñas que deberían tener un hogar y no lo tienen”.

“Yo veo que todo el mundo opina sobre esto, sobre todo a nivel nacional, escucho al periodismo nacional e incluso internacional referirse al tema de las viviendas, pero desde una perspectiva muy parcial. Yo siempre digo que es mejor en estos casos por lo menos tener la posibilidad de ver los expedientes, de mirar las causas. Yo invito a cualquier persona que quiera conocer el verdadero estado de las causas que se acerque a la fiscalía y allí le vamos a dar los datos. Nosotros trabajamos con probabilidades, no con certezas y creemos que tenemos certezas, es decir, creemos que hemos hecho un trabajo importante para determinar que hay 2.300 familias que hoy no tienen un hogar y que deberían tenerlo”.

“Nosotros tampoco juzgamos a nadie, no es nuestra tarea, no es nuestra competencia, nosotros investigamos hechos delictivos, si en esos hechos delictivos consideramos que hay delito hacemos las imputaciones que correspondan y después los jueces tendrán la posibilidad de hacer la condena”, dijo.

Rol de la Justicia provincial

Araya también se refirió al rol que debería cumplir la Justicia en nuestra provincia, asegurando que “yo en algún caso particular como el de la violencia de género he sido muy crítico y a mucha gente no le ha gustado eso. Yo creo que hay que ser un poco reflexivo, yo no creo que moleste a nadie, porque está en boca de todo el mundo, decir que la Justicia está lejos de cumplir con el objetivo que es hacer justicia. No me parece mal decir que me parece que nos falta bastante todavía y que todos debemos mejorar”.

“Nosotros tenemos que resolver hechos delictivos de la mejor forma y me parece que nos hemos equivocado. No me parece mal decir que nos hemos equivocado, lo que me parecería mal sería agarrar la escoba, taparlo y dejarlo bajo la alfombra, creo que eso no nos va a ayudar a crecer y creo que nosotros necesitamos crecer desde lo simple y creo que no debería molestar decir que estamos en deuda con la sociedad y con la Justicia. Creo que estamos dispuestos a mejorar y ponemos la cara, la poca o mucha inteligencia que tengamos en pos de eso”, sostuvo.

Además, el fiscal indicó que “respecto de la megacausa y de los delitos que se están investigando, yo creo que los jueces provinciales han dado un salto de calidad, se han comprometido porque no es fácil condenar o confirmar una solicitud que hace la fiscalía respecto de la situación personal de una persona común o de funcionarios públicos, como ustedes han tenido conocimiento, se ha llegado hasta a detener a funcionarios públicos, a la señora Sala, por eso la función que hicieron los jueces, en este caso de garantía o de control, estuvo a la altura de la situación, con todos los errores que podemos tener”.

“Con este nuevo sistema acusatorio, la ventaja es que el juez no está incluido, el juez tiene que juzgar nada más, el que investiga es el fiscal, nosotros (los fiscales) somos parte de la investigación y parte del proceso, es decir, tenemos la dirección del proceso pero a la vez tenemos una hipótesis del conflicto y la llevamos adelante y es posible que el juez no opine lo mismo”, puntualizó.