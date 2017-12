Radio M - Humahuaca

El fiscal de investigación Diego Cussel agregó nuevos elementos a la imputación contra el ex gobernador Eduardo Fellner, y en su argumentación, le detalló al juez Isidoro Cruz el monto exacto del desfalco que calculó en tres municipios: Libertador, San Pedro y Calilegua.

El fiscal Diego Cussel arremetió nuevamente contra el ex gobernador Eduardo Fellner.

El 23 de junio de 2016 el ex gobernador Eduardo Fellner junto a su ex ministro Luis Cosentini y tres ex funcionarios quedaron imputado como supuestos organizadores de una asociación ilícita, cuya jefa fue Milagro Sala, según la acusación del fiscal.

Un año después, con el avance en los expedientes y la acreditación de los detalles del supuesto desfalco al erario público, la fiscalía pidió su detención, por entender que podría entorpecer la investigación, pero además que podría fugarse.

Horas antes se había difundido una lista de la dirección de migraciones con una decena de viajes a Panamá realizado por el ex gobernador, lo que había despertado suspicacias.

A partir de allí la causa quedó varada en un nudo gordiano de burocracia judicial, formado por los recursos y apelaciones que interpuso la defensa de los imputados, a esa altura trazando una estrategia en conjunto.

En otras palabras, pareció haber un claro acuerdo entre los abogados defensores para “repartirse” los recursos a presentar, con el objetivo de dilatar el proceso.

El planteo principal radicó en la competencia: según los abogados, la causa debía pasar a manos de la justicia federal, algo que el propio juez federal Esteban Eduardo Hansen descartó por irrisorio.

Por lo bajo, nadie duda de que se trata de una estrategia para dilatar el proceso.

Sin embargo, el juez de control a cargo de la causa, Isidoro Cruz, desde aquel momento sostiene que no puede resolver el pedido de detención hasta tanto no se confirme su competencia.

Ese pedido llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia y allí se encuentra varado.

En las últimas semanas, la novedad llegó desde el Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal Diego Cussel realizó una nueva presentación ante el juez Cruz, reiterando el pedido de ampliación de las imputaciones contra el ex mandatario provincial, pero esta vez fue un poco más allá en su escrito: detalló el monto de las operaciones durante un período de dos años, de 2013 a 2015, que habrían fraguado los supuestos integrantes de la asociación ilícita, con Milagro Sala como jefa y Eduardo Fellner como su organizador.

Así Cussel señaló que en dicho período el robo de dinero que debía destinarse a viviendas en Libertador General San Martín fue de 100 millones de pesos.

En San Pedro, ocurrió lo mismo, según el fiscal, con otros 89 millones de pesos.

En Calilegua, en tanto, el dinero desviado con fines nonc santos habría sido de 80 millones de pesos.

Todo ese dinero correspondía al denominado Plan de Integración Sociocomunitario, orquestado desde la oficina del recordado José López, hombre que pasó a la historia por haber sido descubierto intentando esconder en un convento un bolso con aproximadamente 9 millones de dólares.

El fiscal Cussel señala que el mecanismo fue siempre el mismo: Fellner, como ex gobernador, emitió los dispositivos legales que le daban apariencia de legalidad al sustracción del dinero. El fiscal asegura que luego omitió adrede los controles, limpiando la cancha para que Milagro Sala pueda disponer libremente de las abultadas sumas de dinero.

Por este motivo, en un escrito de 27 páginas en el que no se especifica el dinero calculado en los otros siete municipios señalados, Cussel insistió en que el ex gobernador Eduardo Fellner cometió el delito de fraude a la administración pública e integró una asociación ilícita junto a Milagro Sala.

Según el fiscal, mientras el dinero estaba siendo saqueado, hubo una ausencia de reacción legal. Fellner tenía la exigencia legal de un hacer positivo para evitar los fraudes al fisco.

“Ninguno de los funcionarios podría haber llevado a cabo el plan criminal sin la conformidad y el consentimiento de Fellner”, agrega.

La investigación está concluida y la fiscalía espera que se desate la compleja trama de “presentaciones” realizadas por la defensa, con el objetivo de que la causa llegue a juicio y sea un tribunal el que decida la culpabilidad o inocencia de los acusados.